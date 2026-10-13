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ნიდერლანდებში, 18 წლის რაიან ალ-ნაჯარის მკვლელობის საქმეზე, სასამართლომ გოგონას მამასა და ორ ძმას ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა

გამოძიებისა და სასამართლოს დასკვნით, სირიული წარმოშობის ახალგაზრდა ქალი საკუთარმა ოჯახის წევრებმა იმის გამო მოკლეს, რომ მათ მიერ დაწესებული წესებით ცხოვრება არ სურდა.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ნიდერლანდებში, 18 წლის რაიან ალ-ნაჯარის მკვლელობის საქმეზე, სასამართლომ გოგონას მამასა და ორ ძმას ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა
ნიდერლანდებში, 18 წლის რაიან ალ-ნაჯარის მკვლელობის საქმეზე, სასამართლომ გოგონას მამასა და ორ ძმას ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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