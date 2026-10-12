ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიმსოფლიოსტატია
მსოფლიო

ევროპის 20 საუკეთესო საშობაო ბაზრობა

ევროპაში ყოველწლიურად 1,500-ზე მეტი საშობაო ბაზრობა იმართება. დეკემბრის მოახლოებასთან ერთად, ისინი მოგზაურებისთვის ზამთრის სეზონის ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობად იქცევა.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ევროპის 20 საუკეთესო საშობაო ბაზრობა
ევროპის 20 საუკეთესო საშობაო ბაზრობაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

ყველა ამბავი: მსოფლიო