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ირაკლი მელაშვილი: ვისაც თუნდაც ჩვენი ისტორია არ ასწავლის ჭკუას, იმას ვერაფერში დავეხმარები

რაც უფრო იზოლირებული ვიქნებით დასავლეთიდან, რაც უფრო მარტო იქნება საქართველო, მით უფრო მოგვიჭერს ხელს რუსეთი. რუსეთი საკუთარ საგარეო პოლიტიკაში პატარა ქვეყნებს განიხილავს როგორც საერთაშორისო პოლიტიკის ობიექტებად, რომელთაც რეალური სუვერენიტეტი არ გააჩნიათ.

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ირაკლი მელაშვილი: ვისაც თუნდაც ჩვენი ისტორია არ ასწავლის ჭკუას, იმას ვერაფერში დავეხმარები
ირაკლი მელაშვილი: ვისაც თუნდაც ჩვენი ისტორია არ ასწავლის ჭკუას, იმას ვერაფერში დავეხმარებიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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