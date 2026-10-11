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აშშ-ის არმიის ვეტერანი უკრაინელებს: გადამამუშავებელი ქარხნები, პორტები, მონაცემთა ცენტრები, კრემლი - ყველაფერს დაარტყით... ჩვენი ლიდერი პუტინის მარიონეტია

„აშშ არ მოვა თქვენს დასახმარებლად, უკრაინა. ჩვენ არასანდოები ვართ და ჩვენი ლიდერი პუტინის მარიონეტია“, - წერს ის. სკოტი, რომელიც ადრე ნატოს წვრთნებს გეგმავდა, თვლის, რომ დროა კიევმა შეწყვიტოს ვაშინგტონის აზრისადმი მორჩილება და გააკეთოს ყველაფერი, რაც გამარჯვებისთვის არის საჭირო.

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აშშ-ის არმიის ვეტერანი უკრაინელებს: გადამამუშავებელი ქარხნები, პორტები, მონაცემთა ცენტრები, კრემლი - ყველაფერს დაარტყით... ჩვენი ლიდერი პუტინის მარიონეტია
აშშ-ის არმიის ვეტერანი უკრაინელებს: გადამამუშავებელი ქარხნები, პორტები, მონაცემთა ცენტრები, კრემლი - ყველაფერს დაარტყით... ჩვენი ლიდერი პუტინის მარიონეტიაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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