აშშ-ის არმიის ვეტერანი უკრაინელებს: გადამამუშავებელი ქარხნები, პორტები, მონაცემთა ცენტრები, კრემლი - ყველაფერს დაარტყით... ჩვენი ლიდერი პუტინის მარიონეტია
„აშშ არ მოვა თქვენს დასახმარებლად, უკრაინა. ჩვენ არასანდოები ვართ და ჩვენი ლიდერი პუტინის მარიონეტია“, - წერს ის. სკოტი, რომელიც ადრე ნატოს წვრთნებს გეგმავდა, თვლის, რომ დროა კიევმა შეწყვიტოს ვაშინგტონის აზრისადმი მორჩილება და გააკეთოს ყველაფერი, რაც გამარჯვებისთვის არის საჭირო.
„გადამამუშავებელი ქარხნები, პორტები, მონაცემთა ცენტრები, კრემლი - ყველაფერს დაარტყით“ - აშშ-ის არმიის ვეტერანი ჩად სკოტი უკრაინელებს მიმართავს.
აშშ-ის არმიის ყოფილმა ოფიცერმა და საბრძოლო ვეტერანმა ჩად სკოტმა მოუწოდა უკრაინას, რომ აღარ დაეყრდნოს ამერიკას.
„აშშ არ მოვა თქვენს დასახმარებლად, უკრაინა. ჩვენ არასანდოები ვართ და ჩვენი ლიდერი პუტინის მარიონეტია“, - წერს ის.
სკოტი, რომელიც ადრე ნატოს წვრთნებს გეგმავდა, თვლის, რომ დროა კიევმა შეწყვიტოს ვაშინგტონის აზრისადმი მორჩილება და გააკეთოს ყველაფერი, რაც გამარჯვებისთვის არის საჭირო. ის ამტკიცებს, რომ მათ ყველაფერს უნდა დაარტყან: გადამამუშავებელ ქარხნებს, პორტებს, მონაცემთა ცენტრებს და კრემლსაც კი. პოსტმა 60 000-ზე მეტი ნახვა დააგროვა.
სკოტმა ეს დაწერა მას შემდეგ, რაც ტრამპმა პუტინთან რუსული დიზელის საწვავის შესყიდვის შესახებ გარიგება გამოაცხადა. იმავე დღეს, აშშ-ის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინისთვის პრეზიდენტის შეცვლის დრო იყო და მოითხოვა, რომ ზელენსკიმ შეწყვიტოს რუსული გადამამუშავებელი ქარხნების დარტყმები. კიევს არ აქვს უკან დახევის განზრახვა: ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა FT-ს განუცხადა, რომ უკრაინა „რუსულ გადამამუშავებელ ქარხნებს დაწვავს“.
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