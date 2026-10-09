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ეკონომიკა

ალექსანდრე რაქვიაშვილი: რომ არა ეროვნული ბანკი ახლა დოლარი იქნებოდა ბევრად უფრო იაფი, ფასები ბევრად უფრო დაბალი და სესხის პროცენტი ბევრად ნაკლები

ეროვნულმა ბანკმა ამ წელს 3 მილიარდი დოლარი დაასაწყობა რეზერვებში და ამის სანაცვლოდ 8 მილიარდი ლარი დაბეჭდა. ანუ დოლარი უნდა გაიაფებულიყო და მასთან ერთად ბენზინი, ტელეფონები, მანქანები და ყველა სხვა იმპორტირებული პროდუქტიც. ოღონდ, ეს არ მოხდა და სანაცვლოდ 8 მილიარდი ლარით მეტი აღმოჩნდა ეკონომიკაში.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ალექსანდრე რაქვიაშვილი: რომ არა ეროვნული ბანკი ახლა დოლარი იქნებოდა ბევრად უფრო იაფი, ფასები ბევრად უფრო დაბალი და სესხის პროცენტი ბევრად ნაკლები
ალექსანდრე რაქვიაშვილი: რომ არა ეროვნული ბანკი ახლა დოლარი იქნებოდა ბევრად უფრო იაფი, ფასები ბევრად უფრო დაბალი და სესხის პროცენტი ბევრად ნაკლებიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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