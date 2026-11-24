მაგდა მამუკაშვილი: სოლიდარობა თორნიკეს! ბაბი კირკიტაძეს ფეიკ ვიდეოები რომ გაუვრცელეს, ეგ ჩვენ დავგმეთ, შეგახსენებთ მაინც (ვიდეო)
მაგდა მამუკაშვილი: ბოლოს კი, რაღაც ჯგუფში თორნიკეს ნომერი დადეს, წამალი თუ გინდათ, დარეკეთო. აი, ეს სიბინძურე იკადრეს და ასე უნდათ გააშავონ ეს ამხელა აქტივისტი კაცი და შენ რას გიზამენ, ქოცო, ხომ წარმოგიდგენია? ზედ ისე გადაგივლიან, ვერავინ გაიგებს!
სამოქალაქო აქტივისტი მაგდა მამუკაშვილი:
ამისწინ, საყდრისის ამბავზე ვიდეოების ამოყრა დამჭირდა, ხოდა, რაღაცნაირდ გამიხარდა, რომ Tornike Razmadze მაშინაც აქტიურ როლში იყო, სტუდენტი იყო, მარა არ ერიდებოდა სიმართლის პირში მიხლას ძალაუფლების მქონეთათვის. 11 წლის წინანდელი ვიდეოა. კარგი, გაბედული და აქტიური მოქალაქეები ცვლიან გარემოს, სადაც ყველა ვცხოვრობთ.
ყოფილა მომენტი თორნიკეს არ დავთანხმებივარ მის საჯარო პოზიციონერებასთან დაკავშირებით გარკვეულ საკითხზე, რაც პირადად მისთვისაც მითქვამს. ამაზე ღიაობა ჰქონდა და ლანძღვაზე არ გადმოსულა სხვებისგან განსხვავებით. ანუ, თორნიკე არ ქაჯობს, ესაა მისი Modus Operandi. ამას ვაფასებ.
ახლა რაც მის თავს ხდება წარმოუდგენელი სცენარია. რეჟიმს აშკარად პრობლემებს უქმნის, მაგრამ კბილი ვერ მოსდეს, რაზე უნდა მოსდონ, არ იგინება, ჰუმანურია, ხანდახან მიამიტურად მიმდობი, თორნიკეს გაშავება არაა მარტივი. ქოცების მთავარი წამოსაძახებელი, რომ მისი გულწრფელი ცრემლია, ესე იგი, უჭირს პროპაგანდას.
ხოდა, ბოლოს ის ქნეს, AI ვიდეო გააკეთეს, ამსიოდენა ინფლუენსერი კაცი თურმე ნარკოტიკებს ყიდის საჯარო მოწოდებით, რაღაც საეჭვო გვერდს ვითომ დაზარალებული დედის გამწარებული პოსტი დაადებინეს, ეს თორნიკე, რატომ ყიდის წამალსო, R2 და იმედმა დადო, თურმე თვითონ თორნიკე ავრცელებდა ამ ვიდეოებს, ბოლოს კი, რაღაც ჯგუფში თორნიკეს ნომერი დადეს, წამალი თუ გინდათ, დარეკეთო. აი, ეს სიბინძურე იკადრეს და ასე უნდათ გააშავონ ეს ამხელა აქტივისტი კაცი და შენ რას გიზამენ, ქოცო, ხომ წარმოგიდგენია? ზედ ისე გადაგივლიან, ვერავინ გაიგებს!
ხოდა, სოლიდარობა თორნიკეს!
ბაბი კირკიტაძეს ფეიკ ვიდეოები რომ
გაუვრცელეს, ეგ ჩვენ დავგმეთ, შეგახსენებთ მაინც.
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