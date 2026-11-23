მერაბ მეტრეველი: ხომ ცხადია, რომ ახლა ამ თემას უბრლაოდ იყენებს, რათა აზარტული თამაშების კანონის გამო ეკელსიასთან არეული ურთიერთობები დაალაგოს
მერაბ მეტრეველი: ხომ ცხადია, რომ ახლა ამ თემას უბრლაოდ იყენებს, რათა აზარტული თამაშების კანონის გამო ეკელსიასთან არეული ურთიერთობები დაალაგოს. ალბათ საპტრიარქოდანაც უთხრეს, ისევ რომ შეგაქოთ, რაღაც ნაბიჯი უნდა გადმოდგათ, მიზეზი მოგვცეთ, თორემ სხვანაირად გამოვა, ჩვენივე ნათქვამი კრიტკა დავივიწყეთო
ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი:
ეს აკრგი ხალხი ამ ბიძინამ რამდენჯერ უნდა აგაგაგდოთ და დაგაგოიმოთ მარტივი ტრიუკებით?
ორი დღეა ბაბლის ნაწილი სერიოზული სახით ჩხუბობს, რომ სუროგაცია მართლაც ასაკრძალია, ქალის ექსპლუატაციის საშუალებაა და ა.შ. მეორე ნაწილი საპირისპირო პოზიციაზეა და თავის არგუმენტებს უპირისპირებს.
სუროგაციას, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი დადებით და ურაყოფითი მხარები და ნორმალურ ქვეყანაში ეს დისკუსია გადაწყვეტილების მიღებამდე იმართება, თვეები მიდის დებატები, არგუმენტების აწონვა, შედარება.
„ოცბნება“ კიდევ ადგა, კვირას საღამოს სადღაც ბუნკერში შეიკრიბა, არავის არაფერი კითხა, მიიღო გადაწყვეტილება და ერთ-ერთი მოლაპარაკე თოჯინის პირით გამოგვიცხადა.
ხომ ყველასთვის გასაგებია, რისთვის დასჭირდა, „ოცნებას“ ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ ბიძინას ქალების ბედი კი არ ადარდებს, არაემედ მხოლოდ საკუთარი ძალაუფლება და ყველა საკითხს მხოლოდ ამ პრიზმიდან უყურებს? ხომ ცხადია, რომ ახლა ამ თემას უბრლაოდ იყენებს, რათა აზარტული თამაშების კანონის გამო ეკელსიასთან არეული ურთიერთობები დაალაგოს.
ალბათ საპტრიარქოდანაც უთხრეს, ისევ რომ შეგაქოთ, რაღაც ნაბიჯი უნდა გადმოდგათ, მიზეზი მოგვცეთ, თორემ სხვანაირად გამოვა, ჩვენივე ნათქვამი კრიტკა დავივიწყეთო
ესენიც ადგნენ, დათვალეს, მიჩოთქ-მოჩოთქეს, დაიანგარიშეს, რომ სუროგაციიდან ქვეყანაში იმდენი ფული ვერ შემოვა, რამდენიც აზარტული თამაშებიდან და გადაწყვიტეს, აზარტულ თამაშებს არ შევეხოთ, აგერ სუროგაცია გადავუგდოთ საპტრიარქოსო.
თქვენ კი დგახართ და სერიოზულად მჯელობთ ქალთა უფლებებზე, ვითომ „ოცნებამ“ ეს გდაწყვეტილება ქალებზე ზრუნვის გამო მიიღო და ვიტომ თქვენ გკითხათ მისი აკრძალვა.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
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