საზოგადოება · 17 ნოემბერი, 15:37
თეონა ბაღდავაძე: მე ძაან მომწონს ქოცების ახალი სულიერი ლიდერი
ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი თეონა ბაღდავაძე სოციალურ ქსელში უცნობის სტატუსს ეხმიანება.
ცნობისათვის, უცნობი – გია გაჩეჩილაძე სოციალურ ქსელში წერს:
იცით, რა მინდა გითხრათ, რაც არასდროს არ მითქვამს: უწმინდესმა შეგნებულად მითხრა, რომ შენ ერში მჭირდები და არა ბერშიაო…
დანარჩენი თქვენთვის მომინდვია…
წინასწარ იცოდა, რაც მოხდებოდა მისი წასვლის შემდეგ, ახალი პატრიარქის არჩევისას. სინოდში კი არა, ერში სჭირდებოდა თავისი ადამიანი, ვინც მისი სიკვდილის შემდეგ ���ის ინტერესებს დაიცავდა…
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