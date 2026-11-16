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პოლიტიკა · 16 ნოემბერი, 20:23

ანა იმედაშვილი: კახეთში სრული კატასტროფაა! ეპილეფსიის მქონე პაციენტები კრუნჩხვით შეყავთ კლინიკებში, რადგან აფთიაქებში აღარ შემოდის ფსიქოტროპული წამალი!

საზოგადოების ყველაზე დაუცველი და უსუსური ნაწილი როგორ დატოვეთ ამ დღეში? რა გავაკეთოთ? პასუხი გაქვთ რამეზე?!“, — წერს ანა იმედაშვილი, ექიმ მაია კოხტაშვილის შვილი.

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ანა იმედაშვილი: კახეთში სრული კატასტროფაა! ეპილეფსიის მქონე პაციენტები კრუნჩხვით შეყავთ კლინიკებში, რადგან აფთიაქებში აღარ შემოდის ფსიქოტროპული წამალი!
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