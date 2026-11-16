მსოფლიო · 16 ნოემბერი, 11:50
რუსების ცნობით, უკრაინელებმა ყირიმის ხიდს დაარტყეს. მათივე ცნობით, 2-3 წუთიან ინტერვალში ხიდზე 10 აფეთქება მოხდა
რუსების ცნობით, უკრაინელებმა ყირიმის ხიდს დაარტყეს. მათივე ცნობით, 2-3 წუთიან ინტერვალში ხიდზე 10 აფეთქება მოხდა.
ხიდზე მოძრაობა შეიზღუდა. გავრცელებულ ვიდეო ადასტურებს ხიდთან შექმნილ საცობს.
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