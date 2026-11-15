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პოლიტიკა · 15 ნოემბერი, 17:41

კახა კუკავა: არის ერთი ადამიანი საქართველოში, ბერა ივანიშვილი რომელსაც შეეძლო დაევალებინა...

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