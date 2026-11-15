პოლიტიკა · 15 ნოემბერი, 17:41
კახა კუკავა: არის ერთი ადამიანი საქართველოში, ბერა ივანიშვილი რომელსაც შეეძლო დაევალებინა...
პოლიტიკოსი, პარტია " თავისუფალი საქართველოს" თავმჯდომარე ტელეკომპანია "ტვ პირველის" ეთერში.
"საქმეები ფეიქრიშვილების წინააღმდეგ ხომ უცებ დაიწყო, სამი თუ ოთხი საქმე მიდის ახლა საქალაქო სასამართლოში... ვინ არის ადამიანი, რომლის ინტერესები უკავშირდება ერთის მხრივ, ქოლცენტრებსა და მეორეს მხრივ, შეუძლია ყველა ამ რგოლს დაავალოს. ეს არც კობახიძეა, არც მდინარაძეა... არის ერთი ადამიანი საქართველოში, ყველამ იცის, ბერა ივანიშვილი რომელსაც შეეძლო დაევალებინა..." - ამბობს კახა კუკავა.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხეკახა კუკავა ამბობს, რომ ძმები ფეიქრიშვილები დაკავებულები იყვნენ და რამდენიმე თვის წინ "ბერა ივანიშვილის ჩარევით გაათავისუფლეს"
მსგავსი და უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: პოლიტიკა
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…