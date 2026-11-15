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საზოგადოება · 15 ნოემბერი, 12:08

ნინელი ჭანკვეტაძე ჟურნალისტს: ეხლა თავი დამანებეთ...

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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