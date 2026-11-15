საზოგადოება · 15 ნოემბერი, 12:08
ნინელი ჭანკვეტაძე ჟურნალისტს: ეხლა თავი დამანებეთ...
ნინელი ჭანკვეტაძე მისი მხარდაჭერილი პარტიის იდეოლოგის მიერ ეპისკოპოსის გინების ფაქტზე პოზიციას არ აფიქსირებს.
"ეხლა თავი დამანებეთ... არ მოგცემთ კომენტარს, დღეს ისეთი დღეა, არ მოგცემთ კომენტარს" - ამბობს მსახიობი
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