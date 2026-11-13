პოლიტიკა · 13 ნოემბერი, 18:10
ნანუკა ჟორჟოლიანი: რა გეპატიება თუ ქოცი ხარ
ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი სოციალურ ქსელში ვიდეოს აქვეყნებს. "რა გეპატიება თუ ქოცი ხარ " - ამბობს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ვიდეო სოციალური ქსელით ვრცელდება.
"ამ ქვეყანაში, თუ ოპოზიციონერი ხარ და ტროტუარზე დგახარ 3 000 ლარიანი ჯარიმაა და თუ "ქართული ოცნების" პროპაგანდისტი ხარ, 3 000 ლარი ღირს განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკის შეძენა-შენახვა.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხენანუკა ჟორჟოლიანი: რას ამბობს არქივი (ვიდეო)
მსგავსი და უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: პოლიტიკა
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…