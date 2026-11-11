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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 18:54

მიტროპოლიტი ილარიონი: მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, გააცნობიეროს საკუთარი ისტორიული პასუხისმგებლობა ერისა და ღვთის წინაშე, შეწყვიტოს მოქალაქეთა და სასულიერო პირთა უკანონო თვალთვალი

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მიტროპოლიტი ილარიონი: მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, გააცნობიეროს საკუთარი ისტორიული პასუხისმგებლობა ერისა და ღვთის წინაშე, შეწყვიტოს მოქალაქეთა და სასულიერო პირთა უკანონო თვალთვალი
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5 სტატია
ოპოზიციური 4ნეიტრალური 1
  1. TV პირველიოპოზიციურიმოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს მოქალაქეთა და სასულიერო პირთა უკანონო თვალთვალი - მესტიისა და ზემო სვანეთის მიტროპოლიტი
  2. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიმეუფე ილარიონი - ეკლესიის ხმა ვერ იქნება დადუმებული მატერიალური კეთილდღეობით, სახელმწიფო დაფინანსებითა თუ ფარული ზეწოლის მექანიზმებით - მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს მოქალაქეთა და სასულიერო პირთა უკანონო თვალთვალი
  3. ნეტგაზეთიოპოზიციურისვანეთის მიტროპოლიტი ხელისუფლებას აკრიტიკებს და იობის ქადაგებას უერთდება
  4. ფორმულაოპოზიციურიმეუფე ილარიონი: „ეკლესიის ხმას მატერიალური კეთილდღეობით ვერ დაადუმებენ“
  5. ალიაოპოზიციური„არსებობს დრო, როდესაც დუმილი არა თავმდაბლობა, არამედ პასუხისმგებლობისგან თავის არიდებაა“ – მეუფე ილარიონი
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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