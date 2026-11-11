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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 18:49

ივა ფეზუაშვილი: როგორ სამარცხვინო დღეში არიან, როგორ აიჭრნენ თავიანთვე დაგებულ პროპაგანდისტულ მახეებში... სტიქაროსანის მკვლელობისთვის ორი წლის თავზე სამი პოლიციელია დაკავებული!

ივა ფეზუაშვილი: რწმენაზე გველაპარაკებიან და მათივე პროპაგანდისტები მეუფეს აგინებენ, დეპუტატები კი ეკლესიის მსახურზე ამბობენ ღმერთმა შეუნდოსო. ოჯახზე გველაპარაკებიან და თუ კი ვინმე ამორალურია ამ ქვეყანაში ყველა მათი სახეა. კაცობაზე გველაპარაკებიან და მათი მთავარი პროპაგანდისტი, ქალის სახელს ამოფარებული ტროლია.

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ივა ფეზუაშვილი: როგორ სამარცხვინო დღეში არიან, როგორ აიჭრნენ თავიანთვე დაგებულ პროპაგანდისტულ მახეებში... სტიქაროსანის მკვლელობისთვის ორი წლის თავზე სამი პოლიციელია დაკავებული!
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