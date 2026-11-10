პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 00:06
მაია ნადირაძე: ჩვენ რომ ხელისუფლებაში მოვედით, ხაზინაში იყო 10 000 ლარი... (ვიდეო)
ამბები, რომლებიც აქამდე არ მოუყოლიათ. სტუდიაში „ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი წევრი, მაია ნადირაძე. "ჩვენ რომ ხელისუფლებაში მოვედით, ხაზინაში იყო 10 000 ლარი...", ამბობს მაია ნადირაძე.
ამბები, რომლებიც აქამდე არ მოუყოლიათ. სტუდიაში „ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი წევრი, მაია ნადირაძე. "ჩვენ რომ ხელისუფლებაში მოვედით, ხაზინაში იყო 10 000 ლარი...", ამბობს მაია ნადირაძე.
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