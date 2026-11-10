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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 23:27

ირაკლი ფავლენიშვილი: ირაკლი ღარიბაშვილს ჯარის ძარცვასთან და სხვა უამრავ დანაშაულთან ერთად ბრალი მიუძღვის მიხეილ სააკაშვილის მოწამვლაშიც, რადგან ეს ამბავი სწორედ მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს მოხდა

ირაკლი ფავლენიშვილი: პუტინის პირადი ტყვის და ივანიშვილის კრიმინალ ქვეშემრდომს შორის ნებისმიერი პარალელის გავლება არის მორალურად, პოლიტიკურად და სამართლებრივად გაუმართლებელი.

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ირაკლი ფავლენიშვილი: ირაკლი ღარიბაშვილს ჯარის ძარცვასთან და სხვა უამრავ დანაშაულთან ერთად ბრალი მიუძღვის მიხეილ სააკაშვილის მოწამვლაშიც, რადგან ეს ამბავი სწორედ მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს მოხდა
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