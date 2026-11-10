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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 23:15

მერაბ მეტრეველი: სიგიჟის მასშტაბს ხომ ხვდებით?

მერაბ მეტრეველი: როგორც ირკვევა, "ოცნება" პარტიებს თუ აკრძალავს, მას ექნება უფლება ამ პარტიების წევრებს არა მხოლოდ სხვა პარტიაში შესვლა, ან ახალი პარტიის დაარსება აუკრძალოს, არამედ აუკრძალოს ზოგადად პოლიტიკური საქმიანობაც.

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მერაბ მეტრეველი: სიგიჟის მასშტაბს ხომ ხვდებით?
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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