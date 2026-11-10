საზოგადოება · 10 ნოემბერი, 22:04
თორნიკე რაზმაძე: მერიასთან დგას ცხოველთა მონიტორინგის მანქანები. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, რიგითი თანამშრომლები უარს ამბობენ მუშაობის გაგრძელებაზე
თორნიკე რაზმაძე: ყველა მათგანს შევახსენებ, რომ ისევ ძალაშია ჩემი პირობა: ვინც შიგნიდან რეალურ ინფორმაციას გამოიტანს, მისი ვინაობა დარჩება ანონიმური
სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე რაზმაძე:
მერიასთან დგას ცხოველთა მონიტორინგის მანქანები. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, რიგითი თანამშრომლები უარს ამბობენ მუშაობის გაგრძელებაზე და ამასთან დაკავშირებით არის შეხვედრა. ვცდილობ ამ ინფორმაციის დაზუსტებას.
ყველა მათგანს შევახსენებ, რომ ისევ ძალაშია ჩემი პირობა: ვინც შიგნიდან რეალურ ინფორმაციას გამოიტანს, მისი ვინაობა დარჩება ანონიმური
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეთორნიკე რაზმაძე: სანთლები ჩვენი სასტიკად დახოცილი მეგობრებისთვის. ყველას გიპოვით, უკლებლივ (ვიდეო)
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