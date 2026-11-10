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საზოგადოება · 10 ნოემბერი, 22:04

თორნიკე რაზმაძე: მერიასთან დგას ცხოველთა მონიტორინგის მანქანები. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, რიგითი თანამშრომლები უარს ამბობენ მუშაობის გაგრძელებაზე

თორნიკე რაზმაძე: ყველა მათგანს შევახსენებ, რომ ისევ ძალაშია ჩემი პირობა: ვინც შიგნიდან რეალურ ინფორმაციას გამოიტანს, მისი ვინაობა დარჩება ანონიმური

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თორნიკე რაზმაძე: მერიასთან დგას ცხოველთა მონიტორინგის მანქანები. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, რიგითი თანამშრომლები უარს ამბობენ მუშაობის გაგრძელებაზე
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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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