პარლამენტიპერსონები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიმსოფლიოსტატია
მსოფლიო · 10 ნოემბერი, 13:02

როსტოვის ოლქში უკრაინის ფრთოსანმა რაკეტებმა საავტომობილო ხიდი დაანგრიეს (ვიდეო)

რუსეთი, როსტოვის ოლქში უკრაინის ფრთოსანმა რაკეტებმა საავტომობილო ხიდი დაანგრიეს!

Facebookწყარო

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

მსოფლიო ·
როსტოვის ოლქში მდინარე მიუსზე მდებარე ხიდზე დრონებით დარტყმის ვიდეო გავრცელდა — რ-280 ტრასაზე მოძრაობა გადაკეტილიაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

მსოფლიო ·

POLITICO: აბუ-დაბიში უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებების პირველ დღეს, ევროპელმა წარმომადგენლებმა შეერთებულ შტატებთან ერთად კონტინენტის ზოგადი უსაფრთხოების არქიტექტურის გადახედვაზე მიაღწიეს შეთანხმებას, რათა მინიმუმამდე დაიყვანონ დაძაბულობა რუსეთსა და ნატოს მოკავშირეებს შორის

იმედინიუსი
ყველა ამბავი: მსოფლიო