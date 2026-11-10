როსტოვის ოლქში უკრაინის ფრთოსანმა რაკეტებმა საავტომობილო ხიდი დაანგრიეს (ვიდეო)
რუსეთი, როსტოვის ოლქში უკრაინის ფრთოსანმა რაკეტებმა საავტომობილო ხიდი დაანგრიეს!
რუსეთის როსტოვის ოლქის გუბერნატორის, იური სლიუსარის განცხადებით 8 ნოემბრის დილის საათებში უკრაინული დრონებით იერიშის შედეგად მდინარე მიუსზე მდებარე ხიდი და ელექტროქვესადგური დაზიანდა.
შედეგად, ხიდთან მისასვლელ გზაზე მოძრაობა სრულად შეჩერდა, რამდენიმე სოფელს კი ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა.
სლიუსარის მტკიცებით, ხიდი, რომელიც როსტოვის ოლქისა და რუსეთის მიერ ოკუპირებული მარიუპოლის, მელიტოპოლისა და ყირიმის დამაკავშირებელ ავტომაგისტრალზე მდებარეობს, დრონის ნამსხვრევებმა დააზიანა. ამ გზას რუსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო ტვირთის გადასაზიდადაც იყენებს.
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