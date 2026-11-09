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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 02:18

ირინა სარიშვილი: პოსტი სადაც არ არის ნახსენები არავის სახელი და გვარი, საიდან მიხვდნენ, რომ მაინცადამაინც ყაველაშვილის ცოლს ვაგინებ? (ვიდეო)

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