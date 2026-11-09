პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 02:18
ირინა სარიშვილი: პოსტი სადაც არ არის ნახსენები არავის სახელი და გვარი, საიდან მიხვდნენ, რომ მაინცადამაინც ყაველაშვილის ცოლს ვაგინებ? (ვიდეო)
საქმე ეხება ირინა სარიშვილის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტს, რომელშიც სამართალდამცავები თამარ ბაგრატიონის, მიხეილ ყაველაშვილის მეუღლის შეურაცხყოფას ხედავენ.
ირინა სარიშვილს წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით ჯარიმა ან 30 დღემდე ვადით ადმინისტრაციული დაპატიმრება ემუქრება.
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