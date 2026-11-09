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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 01:41

დავით ჩხეიძე: ჩვენ გვყავს პარლამენტის წევრები, რომლებიც დაამხეს და დევნეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ გამოაცხადეს საქართველოს დამოუკიდებლობა

დავით ჩხეიძე: დღეს გარდაიცვალა ამ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნემო ბურჭულაძე. ის ხშირად იხსენებდა, როგორ გამოატანა მას რუსეთის პრეზიდენტმა 1991 წლის 21 დეკემბერს ეს სიტყვები - „ხვალ დილის 8 საათამდე ველოდები ზვიად გამსახურდიას, რომ თანხმობა განაცხადოს დსთ-ში გაწევრიანებაზე“. ბორის ელცინმა ზვიად გამსახურდიას ერთპიროვნული თანხმობა ვერ მიიღო. და 22 დეკემბერს, ზუსტად დილის 8 საათზე, თბილისში გაისმა პირველი გასროლა.

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დავით ჩხეიძე: ჩვენ გვყავს პარლამენტის წევრები, რომლებიც დაამხეს და დევნეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ გამოაცხადეს საქართველოს დამოუკიდებლობა
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