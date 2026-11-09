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საზოგადოება · 10 ნოემბერი, 00:12

სანდრო ელოშვილი: ამ ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაში, ღამის 11 საათზე, სამ გრადუსში, რომ იგრძნობა როგორც ნული… ეს გოგონა ზურგზე ჩანთით, ყველაზე ლამაზი იყო… ლამაზი, როგორც თვითონ

სანდრო ელოშვილი: ღამის 11 საათია, ქუჩაში სამი გრადუსია, მაგრამ ტელეფონი მეუბნება, რომ იგრძნობა როგორც ნული… ფეხით მოვუყვები ჭავჭავაძის გამზირს, ვგრძნობ როგორ მეყინება ცხვირი, ხელებს ქურთუკის ჯიბეებში ვმალავ… არ ვიცი რას გრძნობს ტელეფონი, მაგრამ ვგრძნობ რომ ყინავს… გადაკეცილ საყელოს ვასწორებ და ბოლო ღილს ყელთან ვიკრავ. ქარი, ხმაურით დაათრევს ტოტებს, ქუჩაში ხალხი კი არა, მანქანებიც აღარ დადიან…

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სანდრო ელოშვილი: ამ ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაში, ღამის 11 საათზე, სამ გრადუსში, რომ იგრძნობა როგორც ნული… ეს გოგონა ზურგზე ჩანთით, ყველაზე ლამაზი იყო… ლამაზი, როგორც თვითონ
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