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საზოგადოება · 9 ნოემბერი, 23:38

თაკო ჩარკვიანი: 1972 წელს დაწერილ ლექსს, „თავისუფლება ისე არ მოდის, თავისუფლება ლომთა ხვედრია,“ დიდი ამბავი მოჰყვა, ჯანსუღს მოსკოვში უჩივლეს (ვიდეო)

„ჯანსუღის მაგიდაზე ყველაფერი ხელუხლებლად დავტოვე“ - პუბლიცისტი, თაკო ჩარკვიანი „ფორტუნას“ ობიექტივში.

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