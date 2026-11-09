საზოგადოება · 9 ნოემბერი, 23:38
თაკო ჩარკვიანი: 1972 წელს დაწერილ ლექსს, „თავისუფლება ისე არ მოდის, თავისუფლება ლომთა ხვედრია,“ დიდი ამბავი მოჰყვა, ჯანსუღს მოსკოვში უჩივლეს (ვიდეო)
„ჯანსუღის მაგიდაზე ყველაფერი ხელუხლებლად დავტოვე“ - პუბლიცისტი, თაკო ჩარკვიანი „ფორტუნას“ ობიექტივში.
„ჯანსუღის მაგიდაზე ყველაფერი ხელუხლებლად დავტოვე“
„1972 წელს დაწერილ ლექსს, „თავისუფლება ისე არ მოდის, თავისუფლება ლომთა ხვედრია,“ დიდი ამბავი მოჰყვა, ჯანსუღს მოსკოვში უჩივლეს“
„დედა გარდაცვალებამდე მეუბნებოდა, ცუდად რომ ვხდები, ჯანსუღი მოდის და გვერდზე მიჯდება და მამუკა რატომ მიზის გვერდით, არ ვიციო... მამუკა უკვე გარდაცვლილი იყო, მაგრამ დედამ არ იცოდა“
„აღმოჩნდა, რომ ჩემს სახლში უცნაური ნიჭის ადამიანი დაიბადა, ვიფიქრე, გენეტიკურია და გაუვლის-მეთქი, მაგრამ ირმას არ გაუარა“
პუბლიცისტი, თაკო ჩარკვიანი „ფორტუნას“ ობიექტივში
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