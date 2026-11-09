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მსოფლიო · 9 ნოემბერი, 23:02

მედია: რუსეთის 27 რეგიონში აივ ინფექციის ეპიდემიაა – ვირუსი რისკჯგუფებს გასცდა

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მედია: რუსეთის 27 რეგიონში აივ ინფექციის ეპიდემიაა – ვირუსი რისკჯგუფებს გასცდა
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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