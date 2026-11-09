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სხვადასხვა · 9 ნოემბერი, 22:29

ანუკი არეშიძე: ყველამ, ვისაც არ მოვწონვარ, შეძლოს შემოსვლა და საკუთარი განწყობის გაფუჭება

ანუკი არეშიძე ამ ციტატით მის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკულ კომენტარებს პასუხობს.  ანუკი არეშიძე იტალიაში ცნობილ მოდის სკოლებში სწავლობდა. ანუკი და კახა კალაძე 4 ვაჟის მშობლები არიან.

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ანუკი არეშიძე: ყველამ, ვისაც არ მოვწონვარ, შეძლოს შემოსვლა და საკუთარი განწყობის გაფუჭება
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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