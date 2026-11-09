სხვადასხვა · 9 ნოემბერი, 22:29
ანუკი არეშიძე: ყველამ, ვისაც არ მოვწონვარ, შეძლოს შემოსვლა და საკუთარი განწყობის გაფუჭება
ანუკი არეშიძე ამ ციტატით მის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკულ კომენტარებს პასუხობს. ანუკი არეშიძე იტალიაში ცნობილ მოდის სკოლებში სწავლობდა. ანუკი და კახა კალაძე 4 ვაჟის მშობლები არიან.
„ჩემი სოციალური ქსელის გვერდი საჯარო იმიტომ მაქვს, რომ ყველამ, ვისაც არ მოვწონვარ, შეძლოს შემოსვლა და საკუთარი განწყობის გაფუჭება“, - წერს დიზაინერი ანუკი არეშიძე საკუთარ Tiktok გვერდზე და ფოტოს აქვეყნებს. ანუკი არეშიძე ამ ციტატით მის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკულ კომენტარებს პასუხობს.
ანუკი არეშიძე იტალიაში სწავლობდა ცნობილ მოდის სკოლებში. ანუკი და კახა კალაძე 4 ვაჟის მშობლები არიან.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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