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საზოგადოება · 9 ნოემბერი, 19:31

ასე გააცილეს ნუნუ დუღაშვილი (ვიდეო)

ცნობილი კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი 93 წლის ასაკში გარდაცვალების შემდეგ მახათას საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს. ცნობილი კომპოზიტორის სამოქალაქო პანაშვიდი მახათას ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ტაძარში გაიმართა.

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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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ვწუხვარ ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის, ნუნუ დუღაშვილის გარდაცვალების გამო. ვუსამძიმრებ მის ოჯახს, ახლობლებს, მთელ ქართულ საზოგადოებას - კახა კალაძე

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