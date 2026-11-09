თათია მექვაბიშვილი: ეს ეპიზოდი მათ ოფიციალურ გვერდზე თავად აქვთ პრომოდ დადებული... საკუთარი აუდიტორიაც კი აღშფოთებულია (ვიდეო)
სამოქალაქო აქტივისტი, ჯგუფ “წინაპრების“ დამფუძნებელი თათია მექვაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს: ოცნების საქართველოში მხოლოდ ცეკვა და სანახაობა როდია საყურებელი. საუბარიც ცალკე ჟანრია. რა აზრები, რა მსჯელობა, რა მეტყველება, რა ინტელექტუალური სიმაღლე.
სამოქალაქო აქტივისტი, ჯგუფ “წინაპრების“ დამფუძნებელი თათია მექვაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს:
ოცნების საქართველოში მხოლოდ ცეკვა და სანახაობა როდია საყურებელი.
საუბარიც ცალკე ჟანრია.
რა აზრები, რა მსჯელობა, რა მეტყველება,
რა ინტელექტუალური სიმაღლე.
ეს ეპიზოდი მათ ოფიციალურ გვერდზე თავად აქვთ პრომოდ დადებული, რომ გადაცემის ნახვის სურვილი გაგიჩნდეთ.
კომენტარებსაც გადახედეთ.
საკუთარი აუდიტორიაც კი აღშფოთებულია.
ნეტავ, ეს ყველაფერი გეგმის ნაწილია, ადამიანებს იმდენად შეაჩვიო აბსურდს,
რომ საბოლოოდ აზრისა და უაზრობის
გარჩევის სურვილიც კი დაკარგონ,
თუ მართლა მოსწონთ და ჩვენ ვერ ვხვდებით?
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…