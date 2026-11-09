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საზოგადოება · 9 ნოემბერი, 13:26

თათია მექვაბიშვილი: ეს ეპიზოდი მათ ოფიციალურ გვერდზე თავად აქვთ პრომოდ დადებული... საკუთარი აუდიტორიაც კი აღშფოთებულია (ვიდეო)

სამოქალაქო აქტივისტი, ჯგუფ “წინაპრების“ დამფუძნებელი თათია მექვაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს: ოცნების საქართველოში მხოლოდ ცეკვა და სანახაობა როდია საყურებელი. საუბარიც ცალკე ჟანრია. რა აზრები, რა მსჯელობა, რა მეტყველება, რა ინტელექტუალური სიმაღლე.

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