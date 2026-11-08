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მსოფლიო · 8 ნოემბერი, 18:43

თემურ თვალავაძე ჰემილტონი: ორიენტაცია არ არის არჩევანი. როგორ შეიძლება ეს ავირჩიო, როდესაც ცხოვრებაში ამხელა ტკივილი გადავიტანე და მივატოვე ყველა, ვინც კი მიყვარდა, მთელი ჩემი 18 წელი მივატოვე

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თემურ თვალავაძე ჰემილტონი: ორიენტაცია არ არის არჩევანი. როგორ შეიძლება ეს ავირჩიო, როდესაც ცხოვრებაში ამხელა ტკივილი გადავიტანე და მივატოვე ყველა, ვინც კი მიყვარდა, მთელი ჩემი 18 წელი მივატოვე
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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