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პოლიტიკა · 8 ნოემბერი, 14:10

გიორგი კანდელაკი: თუმცა, თავდაპირველ კონცეფცია განათებას გულისხმობდა, რუსების მიერ მოკლულთა სულების ალუზიით

გიორგი კანდელაკი: 2020 წლის დასაწყისში, გავრილოვის ღამის შემდეგ მიმდინარე პროტესტის გასაწვალებლად განხორციელდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის „რეაბილიტაცია“ - მთელ ტერიტორიაზე აყარეს რა მოპირკეთებაც იყო და დააგეს ძვირიანი ტრავერტინის ქვა, ისე რომ ამის რა აუცილებლობა იყო კაცმა არ იცის - იმ მომენტში, იმ ადგილას პროტესტი ვეღარ გაგრძელდა.

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გიორგი კანდელაკი: თუმცა, თავდაპირველ კონცეფცია განათებას გულისხმობდა, რუსების მიერ მოკლულთა სულების ალუზიით
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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