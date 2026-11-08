გიორგი კანდელაკი: თუმცა, თავდაპირველ კონცეფცია განათებას გულისხმობდა, რუსების მიერ მოკლულთა სულების ალუზიით
გიორგი კანდელაკი: 2020 წლის დასაწყისში, გავრილოვის ღამის შემდეგ მიმდინარე პროტესტის გასაწვალებლად განხორციელდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის „რეაბილიტაცია“ - მთელ ტერიტორიაზე აყარეს რა მოპირკეთებაც იყო და დააგეს ძვირიანი ტრავერტინის ქვა, ისე რომ ამის რა აუცილებლობა იყო კაცმა არ იცის - იმ მომენტში, იმ ადგილას პროტესტი ვეღარ გაგრძელდა.
პოლიტიკოსი,პოლიტიკოსი, გიორგი კანდელაკი:
2020 წლის დასაწყისში, გავრილოვის ღამის შემდეგ მიმდინარე პროტესტის გასაწვალებლად განხორციელდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის „რეაბილიტაცია“ - მთელ ტერიტორიაზე აყარეს რა მოპირკეთებაც იყო და დააგეს ძვირიანი ტრავერტინის ქვა, ისე რომ ამის რა აუცილებლობა იყო კაცმა არ იცის - იმ მომენტში, იმ ადგილას პროტესტი ვეღარ გაგრძელდა. ასევე, 9 აპრილის მსხვერპლთა თემაზე, შუშის სიმბოლური ინსტალაციები ჩაანაცვლეს უბრალოდ ბაზალტის ქვით.
და, აი ახლა, ეს ძვირფასი ქვა სრულიად აყარეს და ახლიდან აგებენ არანაკლებ ძვირიან ქვას უზარმაზარ ფართობზე. ესეც, ალბათ, „მილიონ ტრისტა“ ღირს და რა აუცილებლობაა ხუთი წლის წინ გაღებული ამხელა ხარჯის ახლიდან გაღება, არავის უთქვამს. მაგრამ ეს არაფერია, საკრებულოში მუხლჩაუხრელად მომუშავე ოპოზიციური პარტიები მიხედავენ, ბუღს დააყენებენ.
პს 9 აპრილის ინსტალაციები საერთოდ აყარეს და ეხლა, კრიტიკის შემდეგ, ახლიდან სვამენ ისე იმ ბაზალტის ქვებს (თუმცა, თავდაპირველ კონცეფცია განათებას გულისხმობდა, რუსების მიერ მოკლულთა სულების ალუზიით)
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