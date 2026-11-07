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საზოგადოება · 7 ნოემბერი, 23:47

ქართველი დიზაინერის, ლიკა გოგლიძის ტრიუმფი (ფოტოები)

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ქართველი დიზაინერის, ლიკა გოგლიძის ტრიუმფი (ფოტოები)
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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