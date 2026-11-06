საზოგადოება · 7 ნოემბერი, 01:49
,,ამკრძალავი ნიშანი რომ არ აყენია, რატომ აჯარიმებთ მოქალაქეებს?" - ამ კითხვის საპასუხოდ გორის მერიის ინსპექციის თანამშრომლებმა ჟურნალისტს ტელეფონი წაართვეს (ვიდეო)
მოქალაქეების ცნობით, ჭავჭავაძის გამზირზე, ბარათაშვილის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ამკრძალავი ნიშანი არ დგას, ინსპექციის თანამშრომლები მძღოლებს აჯარიმებენ.
,,ამკრძალავი ნიშანი რომ არ აყენია, რატომ აჯარიმებთ მოქალაქეებს?" - ამ კითხვის საპასუხოდ გორის მერიის ინსპექციის თანამშრომლებმა ჟურნალისტს ტელეფონი წაართვეს.
👉 მათი მტკიცებით, ინსპექციის თანამშრომლების გადაღება აკრძალულია.
📌 მოქალაქეების ცნობით, ჭავჭავაძის გამზირზე, ბარათაშვილის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ამკრძალავი ნიშანი არ დგას, ინსპექციის თანამშრომლები მძღოლებს აჯარიმებენ.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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