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საზოგადოება · 7 ნოემბერი, 01:49

,,ამკრძალავი ნიშანი რომ არ აყენია, რატომ აჯარიმებთ მოქალაქეებს?" - ამ კითხვის საპასუხოდ გორის მერიის ინსპექციის თანამშრომლებმა ჟურნალისტს ტელეფონი წაართვეს (ვიდეო)

მოქალაქეების ცნობით, ჭავჭავაძის გამზირზე, ბარათაშვილის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ამკრძალავი ნიშანი არ დგას, ინსპექციის თანამშრომლები მძღოლებს აჯარიმებენ.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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