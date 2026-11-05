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პოლიტიკა · 5 ნოემბერი, 17:31

დავით ნიკურაძე: მოქალაქეებს სინამდვილეში რა განწყობა აქვთ, კი ატარებთ შიდაპარტიულ კვლევებს და დარწმუნებული ვარ, ჩემზე უკეთ იცით

დავით ნიკურაძე: უკვე როგორი მოსაწყენი გახდა ამათი ფხაკური ქართველი ხალხისთვისაც და ევროპისთვისაც. გავიგეთ, რომ დავალებული გაქვთ ყველა გზით ჩამოაშოროთ ევროკავშირს საქართველო. გილოცავთ, ნაწილობრივ და დროებით გამოგივიდათ, თუმცა რამდენჯერაც ხმა ამოიღეთ, იმდენჯერ გითხრეს ევროპიდან, რომ თქვენ უკვე აღარაფრად გთვლიან, თქვენ გვერდით ფოტოზე გამოჩენაც ერცხვინებათ...

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დავით ნიკურაძე: მოქალაქეებს სინამდვილეში რა განწყობა აქვთ, კი ატარებთ შიდაპარტიულ კვლევებს და დარწმუნებული ვარ, ჩემზე უკეთ იცით
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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