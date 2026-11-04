საზოგადოება · 5 ნოემბერი, 01:18
ნანკა კალატოზიშვილი: ანდრო ყველას ჰგონია ჩემი ახლო მეგობარი... (ვიდეო)
“ამ ასაკში თუ კიდევ რამე გამაკვირვებდა და გულს მატკენდა, არ ვიცი” სტუმარი: ნანკა კალატოზიშვილი - მსახიობი
წამყვანი: გიორგი უშიკიშვილი
➖ სტუმარი: ნანკა კალატოზიშვილი
UG Art პოდკასტის #52 ეპიზოდი
ცნობისათვის, 2000 წელს, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სამსახიობო ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ, ნანკა კალატოზიშვილი გახდა რუსთაველის თეატრალური სარდაფის მსახიობი.
მის შემოქმედებაში აღსანიშნავია ფილმები: "მიდიოდა მატარებელი", "რევერსი", "გრაფიტი", "ტრილოგია", "ოცნების ქალაქი"...
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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