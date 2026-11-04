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საზოგადოება · 5 ნოემბერი, 01:18

ნანკა კალატოზიშვილი: ანდრო ყველას ჰგონია ჩემი ახლო მეგობარი... (ვიდეო)

“ამ ასაკში თუ კიდევ რამე გამაკვირვებდა და გულს მატკენდა, არ ვიცი” სტუმარი: ნანკა კალატოზიშვილი - მსახიობი

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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