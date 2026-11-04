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საზოგადოება · 5 ნოემბერი, 00:36

ქეთი მოლაშვილი: ალმოდებული შენობიდან, ხალხი გამოსვლას ვერ ახერხებს და უცებ ვკითხულობ ნინო ნადირაძეს პოსტს...

ქეთი მოლაშვილი: ძვირფასო ნინო, გარდა იმისა, რომ ქალი ხართ, დედა ხართ, ქართული ოცნების ღიად მხარდამჭერი ხართ და ტვ იმედის სახე, ადამიანიც ხომ ხართ? ადამიანურად გეკითხებით.. ჩემი როგორი ფოტოც არ უნდა დადოს ტვ იმედმა, სულ რომ კუდიან ალქაჯად მაქციოს და მლანძღოს, ტვ იმედს ცეცხლი რომ გაუჩნდეს და იმ შენობაში ყველა ის ჟურნალისტი იყოს გამომწყვდეული, რომელმაც მაგინა და მლანძღა, "აალდნენ" მეთქი ვერც კი გავიფიქრებ..

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ქეთი მოლაშვილი: ალმოდებული შენობიდან, ხალხი გამოსვლას ვერ ახერხებს და უცებ ვკითხულობ ნინო ნადირაძეს პოსტს...
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციური“აალდნენ” – როგორ უნდა გაიმეტო ხალხი ამ სიტყვებისთვის?” – ქეთი მოლაშვილი
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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