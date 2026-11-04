თამუნა ნერგაძე: 237 წელი დასჭირდა, მაგრამ ეს დღეც დადგა
დებ ჰალანდი ნიუ-მექსიკოს გუბერნატორი გახდა და ისტორიაში შევა როგორც პირველი მკვიდრი ამერიკელი გუბერნატორი ქალი. მას შემდეგ, რაც მისი გამარჯვების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, ჰალანდმა მხარდამჭერებს მოკლედ მიმართა — „ჩვენი დრო მოვიდა.“
ამერიკის ხმის ყოფილი თანამშრომელი, ჟურნალისტი თამუნა ნერგაძე:
237 წელი დასჭირდა, მაგრამ ეს დღეც დადგა.
დებ ჰალანდი ნიუ-მექსიკოს გუბერნატორი გახდა და ისტორიაში შევა როგორც პირველი მკვიდრი ამერიკელი გუბერნატორი ქალი.
მას შემდეგ, რაც მისი გამარჯვების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, ჰალანდმა მხარდამჭერებს მოკლედ მიმართა — „ჩვენი დრო მოვიდა.“
დებ ჰალანდი ლაგუნა პუებლოს ტომის წევრია. 2018 წელს ამერიკის ისტორიაში პირველად დებ ჰალანდი და მეორე მკვიდრი ამერიკელი ქალი შარის დევიდსი კონგრესში აირჩიეს. მოგვიანებით ჰალანდი ამერიკის მთავრობის კაბინეტის პირველი მკვიდრი ამერიკელი წევრი გახდა.
ახლა მის ბიოგრაფიას კიდევ ერთი ისტორიული მიღწევა ემატება — ნიუ-მექსიკოს გუბერნატორობა. God Bless America
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