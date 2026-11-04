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მსოფლიო · 4 ნოემბერი, 22:06

თამუნა ნერგაძე: 237 წელი დასჭირდა, მაგრამ ეს დღეც დადგა

დებ ჰალანდი ნიუ-მექსიკოს გუბერნატორი გახდა და ისტორიაში შევა როგორც პირველი მკვიდრი ამერიკელი გუბერნატორი ქალი. მას შემდეგ, რაც მისი გამარჯვების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, ჰალანდმა მხარდამჭერებს მოკლედ მიმართა — „ჩვენი დრო მოვიდა.“

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თამუნა ნერგაძე: 237 წელი დასჭირდა, მაგრამ ეს დღეც დადგა
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

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