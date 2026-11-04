ნინო ნადირაძე: ჯანმრთელად და უვნებლად ხართ, ისევ ჩვენი დამსახურებაა და არა თქვენი, თქვე მართლა მანიაკებო
"ეს თქვენ უსურვებდით ყველას დაწვას და სიკვდილსდა რომ ჯანმრთელად და უვნებლად ხართ, ისევ ჩვენი დამსახურებაა და არა თქვენი, თქვე მართლა მანიაკებო" - წერს ექიმი ნინო ნადირაძე ბიზნეზცენტრში გაჩენილ ხანძარზე, სადაც "ფორმულაც" მდებარეობს.
"კადრებს ვუყურებ, ერთი ცეცხლმაქრი არ კიდია მთელს ოფისში, არც ევაკუაციის გეგმა დამინახავს გაკრული (ან ვერ დავინახე), თანამშრომლებს არაფერი ეტყობოდათ ელემენტარული ტრენინგის გავლის
ეს თქვენ არ გადარდებთ ადამიანების სიცოცხლე და ცოცხლად დაწვა, პიტარდების ადამიანებზე დამიზნებული სროლა, როდესაც აალებულ რუსთაველზე ცეცხლოკიდებული პოლიციელის დანახვა გიხაროდათ და ყიჟინით აშუქებდით
ეს თქვენ უსურვებდით ყველას დაწვას და სიკვდილს
და რომ ჯანმრთელად და უვნებლად ხართ, ისევ ჩვენი დამსახურებაა და არა თქვენი, თქვე მართლა მანიაკებო" - წერს ექიმი ნინო ნადირაძე ბიზნეზცენტრში გაჩენილ ხანძარზე, სადაც ფორმულაც მდებარეობს.
ცნობისათვის, ბიზნესცენტრში, სადაც ტელეკომპანია ფორმულაც მდებარეობს ხანძარი იყო.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს2 სტატია
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