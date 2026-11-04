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საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 19:26

ნინო ნადირაძე: ჯანმრთელად და უვნებლად ხართ, ისევ ჩვენი დამსახურებაა და არა თქვენი, თქვე მართლა მანიაკებო

"ეს თქვენ უსურვებდით ყველას დაწვას და სიკვდილსდა რომ ჯანმრთელად და უვნებლად ხართ, ისევ ჩვენი დამსახურებაა და არა თქვენი, თქვე მართლა მანიაკებო" - წერს ექიმი ნინო ნადირაძე ბიზნეზცენტრში გაჩენილ ხანძარზე, სადაც "ფორმულაც" მდებარეობს.

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ნინო ნადირაძე: ჯანმრთელად და უვნებლად ხართ, ისევ ჩვენი დამსახურებაა და არა თქვენი, თქვე მართლა მანიაკებო
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

2 სტატია
ოპოზიციური 2
  1. ალიაოპოზიციური“ფორმულამ” ჩემი დაჭყეტილი ფოტო გამოდო და თვალი ეცა – აალდნენ” – ნინო ნადირაძე
  2. ალიაოპოზიციური“უვნებლად რომ ხართ, ისევ ჩვენი დამსახურებაა და არა თქვენი, თქვე მართლა მანიაკებო” – ნინო ნადირაძე
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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