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საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 17:48

დეა მამისეიშვილი: როგორ შეიძლება სხვისი უბედურება სიხარულის მიზეზი გახდეს? როგორ შეიძლება ხანძარში მოყოლილ ადამიანებზე იხუმრო

ჟურნალისტი დეა მამისეიშვილი: ზოგჯერ მგონია, ყველაზე საშიში ის კი არ არის, რამდენად შეიძლება გვძულდეს ერთმანეთი, არამედ ის, რომ ამ სიძულვილში ადამიანობის დაკარგვას ვეღარც ვამჩნევთ.

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დეა მამისეიშვილი: როგორ შეიძლება სხვისი უბედურება სიხარულის მიზეზი გახდეს? როგორ შეიძლება ხანძარში მოყოლილ ადამიანებზე იხუმრო
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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