საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 17:48
დეა მამისეიშვილი: როგორ შეიძლება სხვისი უბედურება სიხარულის მიზეზი გახდეს? როგორ შეიძლება ხანძარში მოყოლილ ადამიანებზე იხუმრო
ჟურნალისტი დეა მამისეიშვილი: ზოგჯერ მგონია, ყველაზე საშიში ის კი არ არის, რამდენად შეიძლება გვძულდეს ერთმანეთი, არამედ ის, რომ ამ სიძულვილში ადამიანობის დაკარგვას ვეღარც ვამჩნევთ.
ჟურნალისტი დეა მამისეიშვილი:
ზოგჯერ მგონია, ყველაზე საშიში ის კი არ არის, რამდენად შეიძლება გვძულდეს ერთმანეთი, არამედ ის, რომ ამ სიძულვილში ადამიანობის დაკარგვას ვეღარც ვამჩნევთ.
როგორ შეიძლება სხვისი უბედურება სიხარულის მიზეზი გახდეს? როგორ შეიძლება ხანძარში მოყოლილ ადამიანებზე იხუმრო და ამაში ვერაფერი დაინახო, რაც საკუთარ თავში უნდა გაშინებდეს?
არ ვიცი, კიდევ რა უნდა მოხდეს, რომ მივხვდეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ადამიანობა, დიდი ხანია, დავკარგეთ
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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