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საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 00:43

ნანა ჯანელიძე: ყველა ოჯახში ცხოვრობს ვარლამი, ყველა ქართულ ოჯახში...

ნანა ჯანელიძის თქმით, სანამ „მონანიების“ სცენარზე მუშაობას დაიწყებდნენ, საქართველოში დისიდენტური ლიტერატურა არ არსებობდა. რეჟისორის თქმით, მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ნადეჟდა მანდელშტამის ცხოვრების მოგონებებმა.

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ნანა ჯანელიძე: ყველა ოჯახში ცხოვრობს ვარლამი, ყველა ქართულ ოჯახში...
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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