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პოლიტიკა · 3 ნოემბერი, 16:30

საარჩევნო კოდექსში ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება შედის... ხელდაკაპიწებული შრომა მიდის ქვეყანაში დიქტატურის დასამყარებლად

თენგო თევზაძე: ფაქტიურად ცესკოს შემაჯამებელ ოქმს ვერ გაასაჩივრებ, ანუ მისი გასაჩივრება ტექნიკური ხასიათის იქნება. ნუ შემაჯამებელი ოქმი მარტო შედეგების გამომხატველი დოკუმენტი კი არ არის, არამედ ის არის სამართლებრივი დასტური იმის რომ არჩევნები, საარჩევნო სამართლის პრინციპებით ჩატარდა.

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საარჩევნო კოდექსში ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება შედის... ხელდაკაპიწებული შრომა მიდის ქვეყანაში დიქტატურის დასამყარებლად
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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