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პოლიტიკა · 3 ნოემბერი, 15:54

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა: ზოგჯერ ერთი მისი იდეები და საქმეები მომავალ თაობებსაც უტოვებს სათქმელს

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა: ორი წელი გავიდა ჩვენი თანამებრძოლის, გია ხარჩილავას დაღუპვიდან. გია იყო პატრიოტიზმის, საკუთარი მშობლიურ კუთხეზე ზრუნვისა და უთანასწორო ბრძოლაში გამარჯვების სიმბოლოდ ქცეული ადამიანი.

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ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა: ზოგჯერ ერთი მისი იდეები და საქმეები მომავალ თაობებსაც უტოვებს სათქმელს
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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