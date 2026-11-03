ლაშა ჯანიბეგაშვილი: "ქართული ოცნების“ მმართველობის პერიოდში დამწვარი ბაზრობები და სავაჭრო ობიექტები (2012 წლიდან)
ლაშა ჯანიბეგაშვილი: ყველაფერს აკეთებენ უბრალო ხალხის გასასრესად გასანადგურებლად სამაგიეროდ მსხვილი ფეოდალები მილიარდებს აკეთებენ ხალხის ძარცვის ხარჯზე. ოპოზიციურ პარტიებსაც კრძალავენ და კადიროვის სტილში საქართველო იქნება.
ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი:
"ქართული ოცნების“ მმართველობის პერიოდში დამწვარი ბაზრობები და სავაჭრო ობიექტები (2012 წლიდან)
საქართველოში 2012 წლის შემდეგ არაერთი მსხვილი ბაზრობა და სავაჭრო ობიექტი დაიწვა
15.11.2012 ლილოს ბაზრობა
26.02.2013 სავაჭრო ცენტრი „საბა“
17.07.2013 „ევროპარკი“
25.08.2014 სენაკის ბაზრობა
16.09.2014 ე.წ. ბოშათა ბაზრობა, თბილისი
07.12.2014 ხოფას ბაზრობა, ბათუმი
27.12.2014 ელიავას ბაზრობა
21.01.2015 ისნის ბაზრობა
04.08.2015 ელიავას ბაზრობის საწყობი
02.08.2016 ზესტაფონის „შავი ბაზრობა“
30.01.2017 „ბავშვთა სამყარო“ და მიმდებარე ბაზრობა
02.07.2017 ელიავას ბაზრობა
10.07.2017 ფოთის ბაზრობა
17.07.2017 დეზერტირების ბაზრობა
19.08.2017 ისნის ბაზრობა
26–27.02.2018 ბაზრობა „თერგი“
06.08.2018 ყარაჯალის ბაზრობა
30.04.2025 ე.წ. ბორჯომის ბაზრობა, თბილისის სადგურის მოედანი.
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ყველაფერს აკეთებენ უბრალო ხალხის გასასრესად გასანადგურებლად სამაგიეროდ მსხვილი ფეოდალები მილიარდებს აკეთებენ ხალხის ძარცვის ხარჯზე.
ოპოზიციურ პარტიებსაც კრძალავენ და კადიროვის სტილში საქართველო იქნება.
ხალხო გამოფხიზლდით ეს ქვეყანა თქვენი და თქვენი შვილებისაა და არა სულ გაყიდულ ერთეულების.
-რუსული გავლენები ქვეყანას ქვესკნელში მიაქანებს
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