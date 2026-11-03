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ეკონომიკა · 3 ნოემბერი, 13:59

ლაშა ჯანიბეგაშვილი: "ქართული ოცნების“ მმართველობის პერიოდში დამწვარი ბაზრობები და სავაჭრო ობიექტები (2012 წლიდან)

ლაშა ჯანიბეგაშვილი: ყველაფერს აკეთებენ უბრალო ხალხის გასასრესად გასანადგურებლად სამაგიეროდ მსხვილი ფეოდალები მილიარდებს აკეთებენ ხალხის ძარცვის ხარჯზე. ოპოზიციურ პარტიებსაც კრძალავენ და კადიროვის სტილში საქართველო იქნება.

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ლაშა ჯანიბეგაშვილი: "ქართული ოცნების“ მმართველობის პერიოდში დამწვარი ბაზრობები და სავაჭრო ობიექტები (2012 წლიდან)
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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