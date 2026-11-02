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პოლიტიკა · 3 ნოემბერი, 01:07

ნიკოლოზ რაჭველი: შეიძლება ოდნავ ვაჭარბებ, მაგრამ ვიტოვებ უფლებას ვიოცნებო უკეთეს მომავალზე!

დღეს გავიგებთ როგორ გაგრძელდება ამერიკის ისტორია, შესაბამისად როგორი მხარდაჭერა ექნება უკრაინას შეერთებული შტატებისგან და რამდენად დაცული იქნება დემოკრატია ცივილიზებულ მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენს სამშობლოში…

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ნიკოლოზ რაჭველი: შეიძლება ოდნავ ვაჭარბებ, მაგრამ ვიტოვებ უფლებას ვიოცნებო უკეთეს მომავალზე!
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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