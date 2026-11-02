იუზურუ ჰანიუ ფენომენალური გამოსვლა, რომელმაც ფიგურულ სრიალში ახალი სტანდარტები დააწესა (ვიდეო)
იაპონელი ფიგურული სრიალის ლეგენდა, იუზურუ ჰანიუ, BTS-ის მოყვარულია. მას შესრულებული აქვს „Dynamite“ და "Permission to dance". ჰანიუს განსაკუთრებით შთააგონებს ჯგუფის წევრი, ჯიმინი.
იაპონელი სპორტსმენი, იუზურუ ჰანიუ ოთხი კონტინენტის ჩემპიონია (2020), ოთხგზის გრან პრის ფინალის გამარჯვებული (2013–2016), ექვსგზის იაპონიის ჩემპიონი (2013–2016, 2021, 2022). სამგზის ვერცხლის (2015, 2016, 2019) და ორგზის ბრინჯაოს (2012, 2021) მედლის მფლობელი მსოფლიო ჩემპიონატზე, სამგზის ვერცხლის მედლის მფლობელი ოთხი კონტინენტის ჩემპიონატზე (2011, 2013, 2017), მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატის ჩემპიონი (2017), მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედლის მფლობელი (2015, 2021), მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებში (2010), ახალგაზრდული გრან პრის ფინალის გამარჯვებული (2009).
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