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მსოფლიო · 3 ნოემბერი, 00:06

იუზურუ ჰანიუ ფენომენალური გამოსვლა, რომელმაც ფიგურულ სრიალში ახალი სტანდარტები დააწესა (ვიდეო)

იაპონელი ფიგურული სრიალის ლეგენდა, იუზურუ ჰანიუ, BTS-ის მოყვარულია. მას შესრულებული აქვს „Dynamite“ და "Permission to dance". ჰანიუს განსაკუთრებით შთააგონებს ჯგუფის წევრი, ჯიმინი.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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