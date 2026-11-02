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მსოფლიო · 2 ნოემბერი, 20:36

ეს დიდი ქალი ბელგრადის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის პროფესორი – ბილიანა სტოიკოვიჩია. ვუჩიჩის რეჟიმმა სერბეთში ტერორი გამოატარა, მაგრამ ვერაფრით ააღებინა ხელი სტუდენტების დაცვაზე

„პროფესორი, რომელიც საკუთარ სტუდენტებს პოლიციური ძალადობისა და რეჟიმისგან არ იცავს, კარგავს მორალურ უფლებას შევიდეს აუდიტორიაში და მათ რამე ასწავლოს“

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ეს დიდი ქალი ბელგრადის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის პროფესორი – ბილიანა სტოიკოვიჩია. ვუჩიჩის რეჟიმმა სერბეთში ტერორი გამოატარა, მაგრამ ვერაფრით ააღებინა ხელი სტუდენტების დაცვაზე
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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