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პოლიტიკა · 2 ნოემბერი, 01:10

სანდრო რაქვიაშვილი: პროტესტი კი არა, პოლიტიკური დებატების ჩატარების ეშინიათ ჩვენ უნივერსიტეტებს, ხოლო პროტესტების დროს არდადეგებს აცხადებდნენ

სერბეთზე ისე აღელდა ხალხი, გეგონება, ჩვენთან უნივერსიტეტები ისეთივე პოლიტიკურად აქტიურები არიან, როგორც იქ, და აი, ცოტაც და პროტესტის ავანგარდში აღმოჩნდებიან. პროტესტი კი არა, პოლიტიკური დებატების ჩატარების ეშინიათ ჩვენ უნივერსიტეტებს, ხოლო პროტესტების დროს არდადეგებს აცხადებდნენ

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სანდრო რაქვიაშვილი: პროტესტი კი არა, პოლიტიკური დებატების ჩატარების ეშინიათ ჩვენ უნივერსიტეტებს, ხოლო პროტესტების დროს არდადეგებს აცხადებდნენ
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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