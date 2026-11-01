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საზოგადოება · 1 ნოემბერი, 23:44

ნანუკა ჟორჟოლიანი: ბიუჯეტიდან ქუჩის ძაღლების სტერილიზაცია, კასტრაცია, ცოფზე ვაქცინაცია... იცით რამდენია გამოყოფილი? წელიწადში 4-5 მილიონი

შეგახსენებთ, 31 ოქტომბერს, „ტვ პირველმა“ გაავრცელა მასალა, რომელშიც ჩანს ორმოები, ცხოველთა სამარხები და ძაღლების ნეშტები. ამის შემდეგ სოციალურ ქსელებში ცხოველთა უფლებადამცველებმა პეტიცია შექმნეს და საგამოძიებო უწყებებს ფაქტის გამოძიებისკენ მოუწოდეს.

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ნანუკა ჟორჟოლიანი: ბიუჯეტიდან ქუჩის ძაღლების სტერილიზაცია, კასტრაცია, ცოფზე ვაქცინაცია... იცით რამდენია გამოყოფილი? წელიწადში 4-5 მილიონი
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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