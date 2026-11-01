პარლამენტიპერსონები
ამინდიკურსისაწვავიგათიშვებიგზები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისხვადასხვასტატია
სხვადასხვა · 1 ნოემბერი, 21:20

„ამ ბიჭს დარბაზში რა უნდა? ის სცენაზე უნდა მღეროდეს!“ (ვიდეო)

„ამ ბიჭს დარბაზში რა უნდა? ის სცენაზე უნდა მღეროდეს!“ - ნატო გელაშვილისა და „ჭოხოების“ კონცერტზე ერთ-ერთი მაყურებელი საოცრად ამღერდა ვიდეო: Bachka

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
"თეთრი რაში, თეთრი რაში" - ვიდეო მერაბ სეფაშვილის კონცერტიდანწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

სხვადასხვა ·

ქართული გვარი მსოფლიო ფეხბურთის დიდ ისტორიაში და ბრძოლა, რომელიც ახლა სულ სხვა მოედანზე გრძელდება - "კურიერი P.S."-ის რეპორტაჟი ხვიჩა კვარაცხელიას მშობლიური კუთხიდან

რუსთავი 2
ყველა ამბავი: სხვადასხვა