სხვადასხვა · 1 ნოემბერი, 21:20
„ამ ბიჭს დარბაზში რა უნდა? ის სცენაზე უნდა მღეროდეს!“ (ვიდეო)
„ამ ბიჭს დარბაზში რა უნდა? ის სცენაზე უნდა მღეროდეს!“ - ნატო გელაშვილისა და „ჭოხოების“ კონცერტზე ერთ-ერთი მაყურებელი საოცრად ამღერდა ვიდეო: Bachka
„ამ ბიჭს დარბაზში რა უნდა? ის სცენაზე უნდა მღეროდეს!“ - ნატო გელაშვილისა და „ჭოხოების“ კონცერტზე ერთ-ერთი მაყურებელი საოცრად ამღერდა. ვიდეო სოციალური ქსელით ვრცელდება.
ვიდეო: Bachka
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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