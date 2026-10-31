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მსოფლიო · 1 ნოემბერი, 01:25

სერბეთში ლიცენზია ჩამოართვეს ვუჩიჩის მფარველობის ქვეშ მყოფ ბანკს, რომელსაც რუსეთის მოქალაქეები ანგარიშების გასახსნელად იყენებდნენ

სერბეთში ლიცენზია ჩამოართვეს ვუჩიჩის მფარველობის ქვეშ მყოფ ბანკს, რომელსაც რუსეთის მოქალაქეები ანგარიშების გასახსნელად იყენებდნენ - ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული გამოცემა The Moscow Times ავრცელებს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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სერბეთში ლიცენზია ჩამოართვეს ვუჩიჩის მფარველობის ქვეშ მყოფ ბანკს, რომელსაც რუსეთის მოქალაქეები ანგარიშების გასახსნელად იყენებდნენ
სერბეთში ლიცენზია ჩამოართვეს ვუჩიჩის მფარველობის ქვეშ მყოფ ბანკს, რომელსაც რუსეთის მოქალაქეები ანგარიშების გასახსნელად იყენებდნენNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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