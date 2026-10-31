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მსოფლიო · 1 ნოემბერი, 00:03

მედია: 19 წლის წინ გაუჩინარებული ქართველი დედა-შვილის შემზარავი მკვლელობა - რა მოხდა ათენის ერთ-ერთ ბინაში და როგორ მიაკვლია პოლიციამ დამნაშავეებს

ორი ქართველი ქალი ათენში გაუჩინარდა. დედა და ქალიშვილი - 59 წლის ჟუჟუნა და 21 წლის ანა - 2007 წლის 6 ივლისის შემდეგ აღარავის უნახავს. მათი კვალი გაქრა, გამოძიება კი წლების განმავლობაში უშედეგოდ გრძელდებოდა. არავინ იცოდა, რომ ქალები უკვე მოკლულები იყვნენ, მათი ცხედრები კი დანაწევრებული და ნაგვის პარკებში მოთავსებული.

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მედია: 19 წლის წინ გაუჩინარებული ქართველი დედა-შვილის შემზარავი მკვლელობა - რა მოხდა ათენის ერთ-ერთ ბინაში და როგორ მიაკვლია პოლიციამ დამნაშავეებს
მედია: 19 წლის წინ გაუჩინარებული ქართველი დედა-შვილის შემზარავი მკვლელობა - რა მოხდა ათენის ერთ-ერთ ბინაში და როგორ მიაკვლია პოლიციამ დამნაშავეებსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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